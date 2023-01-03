كريستيانو رونالدو يصل ملعب مرسول بارك تمهيدا لتقديمه لجماهير النصر السعودي





كريستيانو رونالدو يصل إلى ملعب مرسول بارك، تمهيدا لتقديمه لجماهير نادي النصر السعودي، لاعبا جديدا في صفوف الفريق، بعد الاتفاق على التعاقد معه حتى عام 2025.

تقديم كريستيانو رونالدو لجماهير النصر

ويقدم نادي النصر السعودي لاعبه البرتغالي الجديد الأسطورة كريستيانو رونالدو للجماهير في ملعب مرسول بارك.

واجتاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكشف الطبي الذي خضع له بعد انتقاله لصفوف نادي النصر السعودي.

ونشر رونالدو، صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب عليها “الفحص الطبي تم بنجاح”.

رسالة رونالدو لجماهير النصر

ووجه كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر عبر حسابه على إنستجرام وهو في الطائرة الخاصة المتجهة إلى العاصمة السعودية الرياض: أراكم قريبًا.

وأعلن نادي النصر السعودي، إقامة حفل لاستقبال كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء، في الساعة السابعة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتعاقد النصر رسميًّا مع المهاجم البرتغالي البالغ من العمر “37 عامًا” بعقد يمتد حتى عام 2025.

راتب رونالدو مع النصر

وبعد تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ارتفعت قيمة الفريق 20 مليون يورو وهي القيمة التسويقية لكريستيانو رونالدو، وأصبح اللاعب هو الأعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي.

وصلت القيمة التسويقية لنادي النصر إلى 79 مليونًا و100 ألف يورو، رونالدو هو الأعلى وقيمته 20 مليون يورو، والبرازيلي تاليسكا في المركز الثاني وقيمته 14 مليون يورو، وفي المركز الثالث بيتي مارتينيز وقيمته 9 ملايين يورو.

وأعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميًّا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا من تعاقد إدارة الفريق مع رونالدو وكتبت الرياضي الأعظـم عالميًّا يوقع رسميًّا للعالمي “رونالدو نصراوي”.

ويمتد عقد رونالدو مع النصر السعودي حتى عام 2025 وسيرتدي الدون رقمه المفضل مع العالمي

وأشار الموقع الرسمي لنادي النصر أن مراسم توقيع العقود بين رونالدو والنصر تمت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأضافت الإخبارية السعودية، أن تقديم كريستيانو رونالدو سيكون بحفل كبير وبحضور الجماهير النصراوية في ملعب “مرسول بارك” في وقت يحدد لاحقًا.

كريستيانو يتلقى راتبا خرافيا ويمتلك صلاحيات إدارية

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن إدارة النصر حجز موعد الكشف الطبي للاعب قبل التعاقد معه، إضافة إلى حجز إقامة للمهاجم ومستشاريه.

ووفقًا للوطن السعودية، سيصبح الدون أكبر نجم في كرة القدم السعودية على أرض الملعب إن تم التعاقد معه، ومن المقرر أن يلعب رونالدو دورًا رئيسيًّا خارج الملعب إذا قبل عرض النصر، وسيتم منحه دورًا في تعيين مدير الفريق إذا رغب في ذلك.

وتنتظر حياة الرفاهية في المملكة العربية السعودية كريستيانو رونالدو فمنذ وصول أنباء عن قدوم النجم البرتغالي لنادي النصر السعودي والعمل على قدم وساق في تجهيز كل شئ خاص بالدون.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، جهز مسئولي نادي النصر السعودي قصر تتخطى قيمته أكثر من 12 مليون استرليني، يوجد به حمام سباحة بالحجم الأولمبي، والاستمتاع بدرجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.

بوابة فيتو