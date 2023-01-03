القوات المسلحة: الاجتماع الراتب لهيئة القيادة انعقد اليوم





قال مكتب الناطق باسم القوات المسلحة إن الاجتماع الراتب لهيئة قيادة القوات برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان انعقد اليوم.

وأوضح في تعميم أن الاجتماع انعقد بحضور أعضاء مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم والفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا والفريق مهندس بحري إبراهيم جابر بجانب رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام للقوات المسلحة.

وأضاف “ناقش الاجتماع بعض الموضوعات التي تتعلق بالقوات المسلحة”.

باج نيوز