في أول تصريحاته بالرياض.. رونالدو يفاخر بالعالمي ويتحدى العالم





أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره وسعادته بالتعاقد مع نادي النصر السعودي وذلك في المؤتمر الصحافي الترحيبي في العاصمة السعودية الرياض اليوم قبيل إنطلاقة الحفل الرسمي للإعلان عن انضمامه رسمياً للعالمي.

فخر أسيوي

وقال الأسطورة رونالدو :”فخور باتخاذ هذا القرار المهم في حياتي.. تحد جديد أخوضه في آسيا بعد أن لعبت في أكبر الأندية العالمية”

وأضاف كريستيانو رونالدو: قارة آسيا .. تحدٍ جديد وأنا فخور بالانضمام للنصر السعودي،أنا في تحدي وممتن لنادي النصر اعطائي الفرصة للعب معهم، بالاضافة للتاثير ولعب دور إيجابي على المجتمع الرياضي”

دعم عائلي

وتابع رونالدو: “أخذت دعماً من عائلتي بهذا القرار، رغم اني تلقيت العديد من العروض للعب في أوروبا والبرتغال وأستراليا وأمريكا ولكن أعطيت كلمتي للنصر”.

تحديات جديدة

وتحدى رونالدو العالم وقال: “لا يهمني ما يقوله الجمهور الأوروبي .. هذا قراري بالانتقال إلى واحد من أقوى الدوريات التي شاهدتها .. وأتمنى أن أحقق نجاح وجاهز للعب من بعد غد مع النصر”.

وواصل كريستيانو رونالدو التحدي وقال “عن الانتقادات حول انتقاله؟:” انا لاعب مختلف واستثنائي، لقد حطمت العديد من الأرقام في أوروبا واريد تحطيم بعض الأرقام هنا، لذلك الانتقادات بالنسبة لي طبيعية.”

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