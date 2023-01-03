رئيس النصر السعودي: رونالدو أفضل لاعب في التاريخ





أكد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، أن الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب فريقه الجديد، هو الأفضل في تاريخ كرة القدم، وتواجده في النصر إضافة كبيرة للنادي وللدوري السعودي.

مؤتمر تقديم كرستيانو رونالدو

وقال مسلي آل معمر، أن الصفقة ليست مجرد توقيع مع نجم كبير، واتفاقيتنا مع كرستيانو رونالدو تمتد لدعم أكاديميات نادي النصر والتعريف بنادينا.

وأضاف مسلي آل معمر، وجود نجم بحجم كرستيانو رونالدو ونادي بشعبية النصر، كاف باستقطاب رعاة، وهناك رعاة تجاريين للصفقة سيتم الإعلان عنهم مستقبلا.

وتابع رئيس نادي النصر، الصفقة سيكون لها عوائد تعود إيجابا على نادي النصر والدوري السعودي، وأن كريستيانو طلب معاملته مثل كل لاعب آخر في النصر.

تصريحات مدرب النصر

وأكد الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر السعودي، أنه سعيد جدا بهذه الصفقة.

وأضاف جارسيا: كرستيانو رونالدو واحدا من أفضل اللاعبين في العالم ومن الرائع أن يكون لاعبا في فريقي، ولا يوجد لدي ما أعلمه لكرستيانو وسنتشارك الخبرة معه.

وتابع جارسيا: هدفنا أن يكون كرستيانو رونالدو سعيدا بيننا في نادي النصر السعودي.

تصريحات كرستيانو رونالدو في المؤتمر

وقال البرتغالي كرستيانو رونالدو “بكل تأكيد استشرت عائلتي قبل توقيع عقود انتقالي إلى النصر السعودي وأبدوا موافقتهم ولذلك أنا هنا”.

وتابع رونالدو في المؤتمر الصحفي لتقديمه في ناديه الجديد النصر السعودي: أنا وعائلتي سعداء جدا في المملكة العربية السعودية.

وأضاف رونالدو: انضمامي إلى النصر ليس فقط من أجل تطوير كرة القدم، لكن من أجل الأجيال القادمة والأطفال في هذا البلد.

وتابع رونالدو إن كرة القدم تطورت جدا في العالم، ولم يصبح هناك اختلاف وفرق كبير بين المنتخبات والأندية في العالم وهذا ما شاهدناه في كأس العالم 2022 بطل المونديال خسر أمام المنتخب السعودي.

وتابع الدون أنا اتخذت قراري ولا يهمني حديث الناس وأنا أعرف أن الدوري السعودي تنافسي جدا وأتمنى المشاركة غدا إذا سمح لي المدرب.

وأشار رونالدو إلى أنا راتبه عالي وفريد بسبب أنه لاعب عظيم وفريد أيضا.

كما قال رونالدو أنه فخور باتخاذ قرار انضمامه للنصر السعودي وهذا تحد جديد في آسيا والنصر أعطاني الفرصة لذلك.

وأكد: وصلتني اتصالات من أوروبا وكانت هناك اتصالات من الولايات المتحدة والبرتغال ولكني أعطيت كلمتي لنادي النصر ولذلك أنا هنا.

وتابع رونالدو: كسرت كل الأرقام القياسية في أوروبا وأريد تحطيم المزيد منها في آسيا رفقة نادي النصر السعودي.

واجتاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكشف الطبي الذي خضع له بعد انتقاله لصفوف نادي النصر السعودي.

ونشر رونالدو، صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب عليها “الفحص الطبي تم بنجاح”.

ووجه كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر عبر حسابه على إنستجرام وهو في الطائرة الخاصة المتجهة إلى العاصمة السعودية الرياض: أراكم قريبًا.

بوابة فيتو