سعر جرام الذهب في الكويت





أسعار الذهب في تعاملات اليوم داخل الكويت وفقا لآخر التحديثات والمستجدات فى الأسواق.

عيار 24 نحو 18 دينار، وسجل عيار 22 نحو 16 دينارا، وسجل عيار 21 نحو 15 دينارا.

عيار 18 نحو 13 دينارا بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 126 دينارا.

نحو 16 دينارا، وسجل عيار 21 نحو 15 دينارا.

عيار 18 نحو 13 دينارا بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 126 دينارا.

سعر جرام الذهب فى الكويت

الاسعار العالمية للذهب فى البورصات

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ستة أشهر اليوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8 بالمئة إلى 1838.69 دولار للأونصة الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، بحسب بيانات وكالة “رويترز”، وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة واحد بالمئة إلى 1843.90 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

الاحتياطي الفيدرالي

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، غدا الأربعاء مما قد يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة النقدية للبنك.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر فائدة.

وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1 بالمئة إلى 24.25 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1077.98 دولار بينما هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1792.21 دولار.

معرض الكويت الدولي للذهب

وأعلنت الشركة المنظمة لمعرض الكويت الدولي عن استعداداتها لاحتضان فعاليات معرض «الذهب والمجوهرات العالمي» الـ18 على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف وتنطلق أنشطته في 14 من شهر ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 19 من الشهر ذاته بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من الشركات المحلية والإقليمية في صالة رقم 4 ذات تجهيزات عالية المستوى.

ومن المتوقع ان يجذب المعرض الآلاف من الزوار ومحبي اقتناء الحلي والذهب والمجوهرات بأنواعها ومشاهدة وشراء أحدث الأنواع والنماذج من تلك المجوهرات.

بوابة فيتو