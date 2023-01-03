وكيل التربية : المعلم له قضايا اساسية نعمل على حلها





أكد وكيل وزارة التربية والتعليم د. حمد سعيد عثمان، أن المٌعلمين لهم قضايا أساسية تعمل الوزارة على أن تجد الحل المناسب في القريب العاجل.

وقال سعيد في أول تصريح صحفي له عقب تعيينه من أيام وكيلا للوزارة ” هنالك إضراب قائم الآن نأمل أن يرفع في القريب العاجل وستتواصل الجهود مع الجهات المعنية لتهيئة ظروف المعل”، وأضاف “سنأخذ قضيته من أولويات عملنا وسنعمل على معالجتها وتقريب المسافات بحيث يؤدي عمله بالصورة المرجوة”.

و شدد سعيد خلال اجتماعه مع مديري الإدارات العامة بالوزارة اليوم، على أن قضية التعليم قضية مجتمعية لجهة أن التعليم يواجه تحديات أساسية تتعلق بضعف الاستيعاب وتسرب التلاميذ والمنهج وتوفير الكتاب ومجانية التعليم، ودعا لضرورة مواجهة هذه القضايا بتضافر الجهود على مستوى السودان.

ووجه سعيد مديري الإدارات العامة بالوزارة بأهمية تنسيق الجهود وتكاملها والعمل بيد واحدة ووضع رؤية وخطط واضحة المعالم تستصحب واقع التعليم من حيث البيئة حتى لا تكون هنالك فجوة اوجفوة تعيق العمل بالوزارة والولايات مؤكدا على أهمية أن يستشعر العاملين بوزارة التربية عظم المسئولية لاحداث حراكا فعالا بالوزارة يقود العملية التعلمية إلى بر الأمان وأكد على ضرورة المام قادة العمل بالوزارة بالتقنية الحديثة توفيرا للوقت و وتسهيلا للعمل .

باج نيوز