المواصفات تقر زيادة جديدة على رسوم الخدمات الإجبارية





أقرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، زيادات جديدة في رسوم الخدمات الإجبارية، وذلك استناداً على لائحة خدمات الهيئة للعام 2023م المجازة بموافقة وزير المالية، وشملت الزيادات العديد من المعاملات مثل فتح ملف وطلب الإفراج المؤقت، وشهادة بدل الفاقد وشهادة الإبادة وشهادة جودة وارد وصادر وموانئ، وشهادة المطابقة النهائية، وطلبات الاستئناف وغيرها.

يشار إلى أن اللائحة الجديدة للعام 2023 تلغي لائحة سابقة كانت قد فرضتها السلطات الحكومية في العام الماضي، وفق القانون وموافقة وزير المالية ونصت لائحة 2023م، بأن مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أصدرها عملاً بالسلطات المخولة له وقفاً لأحكام المادة (30) من قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م، وقانون القياس والمعايرة لسنة 2018م، وقانون المعادن النفسية، وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عليها.

صحيفة الصيحة