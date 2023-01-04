لصان يتصلان بالشرطة لمساعدتهما في نقل ما سرقاه





في حادثة غريبة وطريفة إلى حد ما، ألقي القبض على شخصين في فلوريدا بعد أن اتصل أحدهما بشرطة الطوارئ للمساعدة في نقل أغراضهما من منزل كانا يسطوان عليه.

تحرك أفراد الشرطة إلى المنزل السبت الفائت بعد مكالمة لشرطة الطوارئ لم يتحدث فيها أحد، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بولك. وفي المنزل، توصل أفراد الشرطة إلى أنه لا أحد يعيش في المنزل لكنهم عثروا على متهم وصديقته بعد أن دخلا من باب كان قفله مفتوحاً.

بحثت الشرطة عن المتهم الذكر بعد التعرف عليه في مقطع مصور من كاميرا مراقبة أمنية أثناء سرقته لمتجر في بوانسيانا بفلوريدا، حيث سرقت عدة أغراض في وقت سابق من اليوم.

وقالت المتهمة للشرطة إنها كانت قد اتصلت بشرطة الطوارئ لمساعدتهما في نقل الأغراض من المنزل الذي حاولا سرقته. وأراد المتهمان أيضاً توصيلة للمطار حيث كانا سيقضيان عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك، حسب بيان مكتب رئيس الشرطة.

وأضاف بيان المكتب المنشور على فيسبوك: «ساعدهما رجال الشرطة فعلاً في نقل الأغراض وقدما لهما توصيلة لكن ليس إلى المطار وإنما إلى سجن بولك بوكي». وجهت تهمتا السطو والسرقة للمتهم في سرقة المتجر وتهمة السطو في سرقة المنزل. ووجهت للمتهمة تهمة السطو على مقر سكني.

صحيفة البيان