وزير الري يوجه بمعالجة مشكلة الآليات وتوفير مياه بمشروع طوكر





بحث وزير الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور بمكتبه أمس الاثنين، مع وفد من اتحاد مزارعي مشروع دلتا طوكر قضايا الري ومعالجة المشاكل التي تواجه المشروع والاستعداد للموسم الجديد وذلك بحضور مدير عام عمليات الري المهندس قسم الله خلف الله ومدير المشاريع المهندس مفضل الطيب، ووجه الوزير إدارتي الري والمشاريع بمعالجة مشكلة الآليات وتوفير مياه الري، وشدد الاجتماع على أهمية التزام المزارعين بدفع رسوم الري حتى تتمكن الوزارة من الاستمرار في تأهيل بنيات الري بالمشروع.

صحيفة اليوم التالي