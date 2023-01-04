تفعيلُ الارتكازات الأمنيّة المجتمعيّة بالخرطوم





ناقشت لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم الاعتداء بالأسلحة على محطات الوقود وممارسة النّهب والقتل واتّخذت اللجنة عددا من التدابير الأمنيّة وتعقُّب الجُناة.

و استمعت اللجنة إلى تقرير حول أحداث الشغب والاعتداء على عربات المواطنين في احتفالات العام الجديد في بعض الشوارع، بينما نجح الانتشار الأمني الكثيف في منع وقوع أحداث في الشوارع التي كانت في الماضي مكانا للفوضى.

وقرّرت اللجنة تفعيل الارتكازات الأمنية المجتمعية بمشاركة لجان الخدمات والتغيير في إطار خطة تأمين الأحياء من التفلتات والظواهر السالبة.

صحيفة اليوم التالي