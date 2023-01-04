رئيس المجلس الأعلى للشباب السوداني يتعهد بتحويل طاقات الشباب نحو الإنتاج





قال رئيس المجلس الأعلى للشباب السوداني، محمد السواحلي، إن المجلس يتضمن رؤية تنويرية تتبنى الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الوطن نظراً لما تعيشه البلاد في كافة الأصعدة، وأكد أنهم في المجلس يشكلون رهاناً حقيقياً يجب كسبه من أجل العبور بالبلاد إلى ميادين الرقي والتطور ومواصلة لرحلة النماء والبناء من الشباب وإلى الشباب، وتعهد السواحلي عبر تصريح لـ(اليوم التالي) أن المجلس يسعى ليكون الكيان الحاضن للشباب في العام 2023، وتعهد بتحويل طاقات الشباب نحو الإنتاج والريادة والمسؤولية والاستقرار ليصبح طامحاً للتخطيط لمستقبله، وكشف عن خطة المجلس خلال العام الحديد ممثلة في قيام ورش عمل ودورات تدريبة على المستوى الداخلي والخارجي، بجانب مبادرة مقترح لمعهد عالي للشباب في السودان، ولفت إلى أن المجلس لديه تمثيل في الدول العربية والأفريقية.

الخرطوم: علي وقيع الله

صحيفة اليوم التالي