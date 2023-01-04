الهلال يضع لمساته النهائية لنزال الوادي .. وأسهم صلاح عادل ترتفع





يضع فريق كرة القدم بنادي الهلال اليوم لمساته النهائية لمباراته أمام حي الوادي نيالا في مباراة مؤجلة من القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز ، وكان الهلال قد تمسك بصدارة لائحة ترتيب الدوري بعد فوز غال على الزومة الخرطوم 2/0, نالهما صلاح عادل وجون مانو في الثلث الأخير من المباراة. التي جرت على ملعب الجوهرة الزرقاء أمس الأول في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

واستعاد الهلال ذاكرة الانتصارات بعد أن تعثر في 3 جولات متتالية، قبل أن يستفيق في المباراة أمس معمقاً جراح الزومة.

وارتفع النادي الأزرق إلى 38 نقطة، وتجمد الزومة عند 10 نقاط.

سيطر الهلال على مجريات المباراة، وأهدى سوانح سهلة خلال شوطي المبارة.

الهلال والمريخ استعادا توازنهما بكبرياء الكبار، وظفرا بالمركزين الأول والثاني ليتاًهبا سويا لسباق كلاسيكي.

أسهم نجم الهلال صلاح عادل؛ ترتفع في توقيت مثالي

ارتفعت أسهم صلاح عادل إلى أن ينتهي قيده مع ناديه، وفي توقيت مثالي؛ أحسن اللاعب استغلال الفرصة ليجد تقييماً مميزاً، نظير تألقه اللافت مع فريقه، ليكون اللاعب هدفاً للمريخ أيضاً، وقدم عادل مستويات متميزة ولفت الأنظار في مباراة الديربي، كما نال هدفاً في المباراة أمام الزومة، مانحاً فريقه نقاطاً غالية، بعد أن عزز جون مانو بهدف ثان في الزمن المستقطع، ارتفاع أسهم اللاعب وظهوره المميز، ستعزز من فرص تقييمه على نحو لائق.

صحيفة اليوم التالي