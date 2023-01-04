المريخ يختتم تحضيراته لمواجهة الأمل .. ثنائية الساحر والمايسترو تعود





يختتم فريق كرة القدم بنادي المريخ – اليوم – تحضيراته لمباراته أمام الأمل عطبرة غداً، على ملعب مدينة كوبر الرياضية في مباراة مواجهة مؤجلة من القسم الأول، وعاد المريخ لسكة الانتصارات وحقق فوزه العاشر في المسابقة، ليرتفع إلى 33 نقطة في المركز الثاني، وسيؤدي الفريق 3 مباريات مؤجلة في الفترة المقبلة، حال حقق الفوز فيها فسيرتفع إلى 42 نقطة، واستعاد المريخ توازنه وتجاوز مرحلة صعبة في تأريخه، خاض فيها مباريات صعبة بلا مجلس إدارة، ليحسن رفاق عجب استقبال الرئيس الجديد أيمن أبجيبين، لتكون الفرصة متاحة لظهور أفضل بعد أن هدأت عاصفة الأزمات الإدارية المتلاحقة التي استمرت طوال السنوات الماضية، ويفقد الفريق جهود عدد من نجومه بالمنتخب الوطني، بجانب غيابات مستمرة متمثلة في محمد الرشيد وبكري المدينة.

ثنائية الساحر والمايسترو تعود أمام فهود الشمال

أبعد ريكاردو هيرون، مدرب المريخ عمار طيفور عن قائمة المباراة أمام حي العرب، ومنح اللاعب راحة عن المشاركة بعد سلسلة مشاركات هي الأطول للاعب من توقيعه في كشوفات المريخ، قدم فيها مستويات مذهلة، وببراعة معهودة فيه قاد المايسترو خط وسط المريخ بتميز وصل مرحلة الإجادة، ليكون أكثر اللاعبين تألقاً في أكثر من 7 مباريات، المايسترو سيعود لقيادة أوركسترا وسط المريخ في مباراة الأمل عطبرة ليدعم زملاءه، ويعزز من فرص الفوز، بالنظر لثقله وتأثيره الكبير، وبجانب طيفور سيظهر أحمد حامد التش أساسياً في المباراة، ثنائية التش وطيفور تعد الأقوى في الدوري الممتاز، عطفاً على إمكاناتهما الكبيرة، وتميزهما وقدرتهما الفائقة على التحكم بالكرة، وسينضم الثنائي للتاج يعقوب، الذي يقدم في مستويات رائعة هو الآخر.

قوة وسط المريخ وتميز عناصره حفظت للفريق توازنه في ظل تراجع خط الهجوم، التش وأمريكانو يتميزان بسلاسة الأداء والمتعة، بجانب الفائدة الفنية، بقدرتهما على صناعة الأهداف.

دعم جديد لتشكيلة المريخ قبل مواجهة فهود الشمال

أكمل مدافع المريخ بخيت خميس كافة مراحل التأهيل، وانضم للمجموعة في التدريبات خلال الفترة الماضية، وبدا اللاعب في جاهزية تامة، ومتأهباً للمشاركة، ليدعم تشكيلة الفريق في مباراته أمام الأمل عطبرة على ملعب مدينة كوبر الأولمبي في مباراة مؤجلة من القسم الأول.

وسيدعم المدافع المميز تشكيلة ريكاردو وينضم لمصطفى كرشوم ومحمد كسرى، ولا يملك المريخ مدافعاً بديلاً في قائمته بعد انضمام حمزة داوود لبعثة المنتخب الوطني، ويعد بخيت خميس واحداً من أفضل المدافعين، وتعرض للإصابة وغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج، ليعود سليماً وجاهزاً للمشاركة، ويمثل أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المريخ.

المريخ يقتنص الوصافة ويلاحق الهلال على الصدارة

يحتاج المريخ لفوز واحد 3 نقاط جديدة ليضمن إنهاء القسم الأول بعيداً عن المركز الثالث الذي كان يشغله فترة طويلة، واصطاد المريخ سرباً من العصافير بحجر الفوز على حي العرب، واستبدل معه المراكز، وارتفع إلى 33 نقطة، ليكون في حاجة إلى 3 نقاط فقط ليبتعد بالمركز الثاني، ويواصل مطاردة الهلال، وحال حقق الفريقان الفوز في جميع مبارياتهما المؤجلة، فسيتقلص فارق النقاط بينهما إلى نقطتين لمصلحة الهلال، بينما سيتلاشى الفارق تماماً حال تعثر الأزرق، وسيبتعد المريخ بفارق نقطة حال خسر الهلال واحدة من مبارياته المؤجلة، وهو أمر غير مستبعد، ذلك أن الفريق سيرحل إلى كريمة ليواجه الأهلي مروي، في مباراة ربما لن تكون في المتناول.

موسيس يفاجئ جماهير المريخ وريكاردو

فاجأ النيجيري أدو موسيس جماهير المريخ والمدرب ريكاردو وهو يقدم مستويات مبهرة في المباراة أمام حي العرب، وصنع النيجيري القوي هدفين من الأهداف الثلاثة التي حقق بها الفوز على السوكرتا، وطالبت الجماهير من المدرب منح اللاعب فرصة المشاركة في المباريات المقبلة، قبل فترة الانتقالات، ويبدو واضحاً أن اللاعب يملك ما يقدمه، وتأثر فقط بالابتعاد الطويل عن المشاركة، ويتميز النيجيري بالقوة البدنية الهائلة، والروح القتالية العالية والسرعة، وقوة التهديف، وينتظر أن يقود موسيس خط هجوم المريخ في المباريات المقبلة، ومن حسن اللاعب أن ظهوره تزامن مع فترة التسجيلات التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، لتكون الفرصة أمامه لإثبات جدارته والظهور مع الفريق في مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

صحيفة اليوم التالي