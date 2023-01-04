مطارات السودان : زيادة رسوم المغادرة لا أساس له من الصحة





نفت شركة مطارات السودان المحدودة زيادة رسوم المغادرة بمطار الخرطوم.

ووصفت نائب مدير العلاقات العامة بشركة مطارات السودان المحدودة حرم محمد عبدالوهاب الحديث عن زيادة رسوم المغادرة من مطار الخرطوم بالشائعة.

وقالت خلال برنامج {كالآتي} الذي بثته قناة النيل الأزرق اليوم الأربعاء لاتوجد اي زيادة في رسوم المغادرة من المطار وأوضحت أن رسوم المغادرة مضمنة داخل تذكرة السفر وكل ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات ليس لها أساس له من الصحة .

صحيفة اليوم التالي