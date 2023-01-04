لجنة المعلّمين السودانيين تكشف تحرّكات خطيرة





تقول اللجنة” نؤكّد على ضرورة الرصد لكلّ الانتهاكات التي تمارسها بعض الجهات ضد المعلمين“.

كشفت لجنة المعلّمين السودانيين، عن تحرّكات تهدف إلى إجهاض إضراب العزّة، من قبل خفافيش الظلام ـ على حدّ قولها ـ.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ، الأربعاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأوضحت أنّ بعض الإدارات والتنفيذيين في عددٍ من الولايات بنهر النيل، النيل الأبيض، الجزيرة، بدأت في استخدام لغة الترهيب والتهديد، بالنقل والخصم أو حتى الرشوة و12ونص كيلو دقيق”.

وأضافت” فشلت هذه الممارسات فشلاً ذريعًا في تفتيت وحدة المعلمين، وإثنائهم عن هدفهم الأسمى، بخلق واقعًا أفضل لهم ولأبنائهم، أسوةً بما تمّ لبعض العاملين بالدولة”.

وأشارت لجنة المعلّمين إلى أنّ اللجنة العليا للتصعيد والإضراب ستجتمع الخميس، لمناقشة خيارات تصعيد إضافية لإرغام وزارة المالية على مخاطبة مطالب المعلمين في حال لم يتم التعامل بجدية مع مذكرة المعلمين التي تم رفعها بالمركز والولايات يوم ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢م بالعاصمة والولايات”.

باج نيوز