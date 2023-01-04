3 أسباب ترشح منتخب الجزائر للفوز بأمم أفريقيا للمحليين





يلاحق منتخب الجزائر حلم التتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين (شان) للمرة الأولى في تاريخه.

وتحتضن الجزائر النسخة السابعة من ثاني أقوى بطولة في القارة الأفريقية على صعيد المنتخبات، خلال الفترة الممتدة بين 13 يناير/ كانون الثاني الحالي و4 فبراير/ شباط المقبل.

ووضعت قرعة دور المجموعات من بطولة “الشان” منتخب “الخضر” ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق.

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وترصد “العين الرياضية” عبر التقرير 3 أسباب ترشح منتخب الجزائر للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

مساندة الجماهير

من المنتظر أن تدور جميع مباريات “محاربي الصحراء” في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا المحليين بحضور أعداد كبير من الجماهير.

وتعودت الجماهير الجزائرية على الحضور بأعداد قياسية في جميع مباريات المنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات.

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ويأمل مناصرو “الخضر” في نجاح منتخب المحليين في إعادة الروح لكرة القدم الجزائرية التي عانت من إخفاقات كبيرة طوال عام 2022 أبرزها الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم “قطر 2022”.

التحضيرات القوية

خاض منتخب الجزائر عددا قياسيا من المباريات التحضيرية، وذلك بهدف تجهيز نفسه كأفضل ما يكون لمنافسات كأس أمم أفريقيا للمحلين.

وضبط الاتحاد الجزائري لكرة القدم برنامجا ثريا تواصل لفترة عامين بهدف تمكين الناخب الوطني مجيد بوقرة من تجربة أكثر ما يمكن من اللاعبين.

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وحقق منتخب “الخضر” نتائج جيدة للغاية في معظم المباريات التي خاضها ضد المنتخبات الأفريقية المحلية، وهو ما جعل عددا كبيرا من الملاحظين يرشحونه للفوز بالنسخة السابعة من المسابقة.

حافز المنتخب الأول

يملك جميع لاعبي منتخب الجزائر للمحليين حافزا قويا خلال نهائيات بطولة أفريقيا للمحليين يتمثل في الرغبة في دخول حسابات المنتخب الأول.

وسيتابع جمال بلماضي مدرب “محاربي الصحراء” هذه البطولة بهدف اختيار بعض اللاعبين للتواجد مع منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة.

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وعلى عكس باقي الناخبين الوطنيين، منح “وزير السعادة” الفرصة لعدد كبير من اللاعبين المحليين الذين تخرجوا في الدوري الجزائري على غرار عبد القادر بدران ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح وجمال بلعمري.

العين الإخبارية