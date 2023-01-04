الجد يدعو الى بذل الجهود لدعم إستقرار السودان





قال الشيخ الطيب الجد ود بدر، رئيس مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، إن مناسبة ذكرى أعياد الإستقلال يجب أن تمثل وقفة لمراجعة الذات، بالاضافه إلى بذل جهود اضافيه لاستقرار السودان.

ونظمت مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني اليوم بام ضوا بان احتفال بمناسبة الذكرى ال٦٧ لاعياد الإستقلال المجيدة وسط حضور نوعي من مختلف ولايات السودان، بالاضافه إلى كيانات ورجال الطرق الصوفية وقادة الادارة الاهلية، مبينا ان البلاد تحتاج إلى جهود كل أبناءها وتحقيق وفاق وطني يفضي الى تحول ديمقراطي وفق أهداف ثوره ديسمبر المجيدة.

فيما قال الدكتور هاشم قريب الله الرئيس التنفيذي لمبادرة نداء أهل السودان، إن الاحتفال يأتي بعد عام على المبادرة وان النداء هو لكل أهل السودان وهو يسعى لجمع الصف الوطني لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.

واوضح بحر إدريس ابو قرده عضو اللجنة العليا لنداء أهل السودان ان احتفالات الإستقلال فرصة للمراجعة وبالتالي دعم النواحي الايجابية ومعالجة السلبيات وان السودان وطن يسع الجميع، فقط نحتاج إلى مرونه كافيه من أجل سودان واحد وقوي يستفيد أبناءه من موارده الكبيرة.

وأكد المك عجيب الهادي رئيس الإدارة الاهلية بولاية الخرطوم، أهمية دور الإدارة الاهلية في رتق النسيج الاجتماعي، مؤكدا ضرورة إعطاء الحقوق لأصحابها خاصة وان السودان وفق مقدراته وإمكانياته يسع الجميع.

اكد عدد من المتحدثين، أهمية احتفالات ذكرى استقلال السودان، مشددين على أن يعمل الجميع لما فيه مصلحة السودان وأن لا تكون الخلافات سبب لتعطيل برنامج الدولة وان يضع الجميع السودان فوق كل المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

وكالة سونا