عرمان يهاجم وزارة المالية ويقول: السلطات تدخل يدها في جيب من لا جيب له وتترك القطط السمان يهربون من الضرائب ويُهربون الذهب والموارد





شَنّ رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري – ياسر عرمان، هجومًا شديد اللهجة على وزارة المالية، للزيادات الكبيرة التي فرضتها على كاهل المواطن في مختلف الخدمات والرسوم الحكومية.

وقال عرمان في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: “التركية السابقة تستحي من ضرائب هذا العصر وقد قال ابن خلدون: إذا كثرت الجباية اشرف الحكم على النهاية”.

وأضاف عرمان: “وفق أي قانون تُفرض الضرائب والأتاوات، إذ لا يوجد جهاز تشريعي أو حتى مجلس وزراء؟!. السلطات تدخل يدها في جيب من لا جيب له وتترك القطط السمان يهربون من الضرائب ويُهربون الذهب والموارد”، وطالب بأن تكون هناك مقاومة شاملة للضرائب الشاملة.

ومضى في القول: “محاولة وزارة المالية لفرض ضرائب باهظة غير مُعلنة على كل شيء، بدءاً من التعليم ونقاط العبور والطرق ولم يتبق إلا الهواء وكل من يستنشقه، تلك جريمة حرب ضد الحياة وحكم بالإبادة الجماعية على ملايين الفقراء بالإعدام”.

صحيفة السوداني