باريس يعرض نيمار للبيع بأقل من نصف ثمنه





يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتخلص من النجم البرازيلي نيمار جونيور، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة “سبورت” إلى أن إدارة باريس تنوي التخلص من نيمار في فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري.

وكشفت أن باريس يريد التخلص من نيمار لأسباب مادية ورياضية، تتمثل في خفض سقف الرواتب وبناء مشروع جديد يرتكز على الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وأضافت أن النجم البرازيلي الذي يرتبط بتعاقد مع سان جيرمان حتى صيف 2026، لا يمانع الرحيل بشرط الحصول على نفس راتبه السنوي الحالي 40 مليون يورو.

وختمت الصحيفة تقريرها بأنه إذا تلقى باريس سان جيرمان، عرضا بنحو 100 مليون يورو، سيكون مقتنعا ببيع نيمار.

وكان نيمار قد انضم إلى سان جيرمان في صيف 2017 مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة بقيمة 222 مليون يورو.

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