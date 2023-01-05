ولاية سودانية تجري تعديلا على التقويم المدرسي





أجرت وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل تعديلاً على التقويم الدراسي للعام(٢٠٢٢-٢٠٢٣م) قضى بأن يكون اليوم الخميس الموافق الخامس من يناير الجاري هو موعد نهاية الفترة الأولى للعام الدراسي بكل المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المراحل الدراسية المختلفة.

وبحسب مدير عام وزارة التربية والتعليم بنهر النيل اسماعيل الازهري البشرى تم تقديم إجازة الفترة الأولى لتبدأ اعتباراً من غد الجمعة الموافق السادس من يناير الجاري وحتى السبت الموافق الحادي والعشرين منه.

وحدد القرار بداية الفترة الثانية اعتباراً من يوم الأحد الثاني والعشرين من يناير على أن تبدأ امتحانات الفترة الأولى اعتباراً من يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من يناير الجاري. ووجه الأزهري كل الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

صحيفة الصيحة