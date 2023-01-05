لجنة المعلّمين السودانيين تحذر من خفافيش الظلام





كشفت لجنة المعلّمين في بيان، أمس، عن تحرّكات تهدف إلى إجهاض إضراب العزّة، من قبل خفافيش الظلام ـ على حدّ قولها .

وأوضحت أنّ بعض الإدارات والتنفيذيين في عددٍ من الولايات بنهر النيل، النيل الأبيض، الجزيرة، بدأت في استخدام لغة الترهيب والتهديد بالنقل والخصم”. وأضافت” فشلت هذه الممارسات فشلاً ذريعًا في تفتيت وحدة المعلمين، وإثنائهم عن هدفهم الأسمى، بخلق واقع أفضل لهم ولأبنائهم، أسوةً بما تمّ لبعض العاملين بالدولة”.

وأشارت لجنة المعلّمين إلى أنّ اللجنة العليا للتصعيد والإضراب ستجتمع اليوم الخميس، لمناقشة خيارات تصعيد إضافية لإرغام وزارة المالية على مخاطبة مطالب المعلمين في حال لم يتم التعامل بجدية مع مذكرة المعلمين التي تم رفعها بالمركز والولايات يوم ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢م بالعاصمة والولايات”.

صحيفة السوداني