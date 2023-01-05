اتحاد كرة القدم السوداني يطلق مبادرة ”معًا من أجلّ الوطن”





في ظلّ التوتّرات والانفعالات التي تطرأ هنا وهناك بحسب ما يقول اتحاد الكرة في التعميم.

أطلق الاتحاد السوداني لكرة القدم، الأربعاء، مبادرة”معًا من أجلّ الوطن”، لبناء المجتمع الرياضي السليم والمعافى.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، ممهور بتوقيع رئيس الاتحاد العام لكرة القدم معتصم جعفر سرّ الختم.

وقال معتصم إنّ المبادرة تتمثّل في تكوين لجنة بواسطة وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية، وتتكون عضوية اللجنة من الوزارة الاتحادية وإتحاد كرة القدم السودانى والأندية المشاركة فى بطولات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (الهلال-المريخ ) وبطولات الاتحاد العربى حسب روليت الدورى الممتاز.

وأضاف”تعمل اللجنة تحت إشراف ورعاية الوزارة الاتحادية للشباب والرياضة”.

وتتلّخص مهام اللجنة في توحيد الخطاب الإعلامى الذى يدعو لوحدة الصف وتنقية وتصفية الاجواء، تكملة النواقص باستاد الهلال لاستقبال المباريات الحالية للمنتخبات الوطنية والاندية السودانية، والعمل على تأهيل ملاعب استادات أخرى بديلة وتمنح الأولوية لملعب المدينة الرياضية واستادي الأبيض المريخ.

باج نيوز