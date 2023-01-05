سعر الدولار في البنوك ليوم الخميس 5-1-2023 أمام الجنيه السوداني





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 5 يناير 2023 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 582.00 جنيه

الريال السعودي : 155.20 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 616.92 جنيه

الدرهم الإماراتي : 159.45 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 159.55 جنيه

الجنيه الإسترليني : 698.40 جنيه

الجنيه المصري : 19.50 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.