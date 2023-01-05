الخطيب : ارتفاع الرسوم لحرمان الفقراء وترك التعليم للميسورين





أكد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي في حوار المهندس محمد مختار الخطيب، أن استقلال السودان أصبح رفع علم ونشيداً وسودنة وظائف، مشيراً إلى أن الأزمة السودانية لن تحل إلا بتحقيق شعارات الثورة، لافتاً إلى أن مشروع التطهيرالعرقي ما يزال مستمراً في دارفور.

وأكد الخطيب في حوار لـ(الحراك) ينشر بالداخل أن جلب مستثمرين أجانب يرمي لطرد السودانيين من أراضيهم.

وقال إن اعتماد السودان في ظل عجز الميزانيات على القروض والمنح فقدنا الحرية ذاتها، جازماً بأن ارتفاع الرسوم الجامعية يقصد به لا يستمر في الجامعات إلا أبناء الميسورين والأغنياء، وأن يحرم أبناء الفقراء من التعليم الجامعي، لأن يكون قادة المجتمع من أبناء الأثرياء،لافتاً إلى أن تحقيق المواطنة في ظل التحرير الاقتصادي، يظل شعاراً معلقاً مقصوداً به خداع الجماهير.

وأضاف في ظل ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شروط قاسية، يزداد الأغنياء غنى بينما يزداد الفقراء فقراً، مشدداً بأن السلام في دارفور لن يتحقق مع استمرار مشروع الإبادة الجماعية.

الخرطوم – محمد عبد المجيد

صحيفة الحراك السياسي