الإفراج عن 29 نزيلاً





دفع مبلغ وقدره 15 مليون جنيهًا ديوان الزكاة في كسلا.

أطلقت إدارة السجون في ولاية كسلا، سراح 29 من نزلاء سجون الولاية الغارمين.

وتأتي الخطوة بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس، ضمن نفرة الإشراقة الوريفة الثالثة التي ينفذّها ديوان الزكاة بالولاية تحت شعار”هل تنصرون وترزقون إلاّ بضعفائكم”.

وقال والي كسلا عادل عثمان علوب، إنّ الخطوة تعدّ فتحًا لأرباب الأسر بعودة ذويهم، داعيًا المفرج عنهم للاستفادة من فترة السجن واتّخاذها”عظة وعبرة” في العودة للمجتمع أفرادًا صالحين”.

باج نيوز