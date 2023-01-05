يونيتامس تكشف عن اجتماعات مع قوى “الاتفاق الإطاري” للتحضير للمرحلة القادمة من العملية السياسية





قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية إن الآلية الثلاثية واللجنة التنسيقية المشتركة للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري عقدت سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع.

وأوضحت البعثة في تدوينة على فيسبوك أن الاجتماعات أتت بغرض التحضير للمرحلة القادمة من العملية السياسية.

وأضافت “الاتحاد الافريقي والإيقاد والأمم المتحدة مستمرون بتقديم الخبرات والدعم للمشاورات الموسعة حول خمسة قضايا؛ بدايةً بمؤتمر حول التفكيك”.

باج نيوز