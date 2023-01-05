مبارك الفاضل: التوصُّل لاتفاقٍ حول “سد النهضة” بعد مُفاوضات “سِريّة” بين الدول الثلاث رعتها الإمارات

سياسية
مبارك الفاضل: التوصُّل لاتفاقٍ حول “سد النهضة” بعد مُفاوضات “سِريّة” بين الدول الثلاث رعتها الإمارات
كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، عن نجاح مفاوضات سرية رعتها دولة الإمارات العربية المتحدة حول “سد النهضة الإثيوبي”.
وقال المهدي في حوار مع (السوداني) يُنشر تباعاً: “المفاوضات السرية التي رعتها الإمارات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة قد نجحت والآن الاتفاق قد تم”.
وأضاف: هذا الاتفاق قد حلّ كل المشاكل التي ظلّت عالقةً، من بينها ما كان يتعلّق لفترات الجفاف، بجانب الوضع القانوني والمسائل المستقبلية”.
صحيفة السوداني