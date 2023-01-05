سياسية

مبارك الفاضل: التوصُّل لاتفاقٍ حول “سد النهضة” بعد مُفاوضات “سِريّة” بين الدول الثلاث رعتها الإمارات

2023/01/05
مبارك الفاضل

كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، عن نجاح مفاوضات سرية رعتها دولة الإمارات العربية المتحدة حول “سد النهضة الإثيوبي”.
وقال المهدي في حوار مع (السوداني) يُنشر تباعاً: “المفاوضات السرية التي رعتها الإمارات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة قد نجحت والآن الاتفاق قد تم”.
وأضاف: هذا الاتفاق قد حلّ كل المشاكل التي ظلّت عالقةً، من بينها ما كان يتعلّق لفترات الجفاف، بجانب الوضع القانوني والمسائل المستقبلية”.

صحيفة السوداني

2023/01/05