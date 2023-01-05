شمس الدين كباشي يطلع على أداء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف





اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، على أداء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وخططها للمرحلة المقبلة.

وأثنى سيادته خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف المكلف، الأستاذ عبد العاطي أحمد عباس، على الدور الذي تضطلع به الوزارة لخدمة المجتمع بشرائحه المختلفة، ووعد بدعمها بما يعزز دورها الاجتماعي على الوجه المطلوب.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف المكلف، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول سير العمل في قطاعات الوزارة المختلفة، لاسيما الأوقاف ومجمع الفقة الإسلامي والشؤون الدينية، مشيراً إلى أن اللقاء، كان مثمراً ومفيدا.

وكالة سونا