ما سر إيقاف رونالدو مباراتين مع النصر السعودي





نشر نادي النصر السعودي مقتطفات من مقابلة مع نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، تعد الأولى منذ انتقال اللاعب إلى النادي السعودي، في صفقة مدوية أعلن عنها قبل أيام.

وقال رونالدو إن لديه “شعورا رائعا” بالانضمام إلى النصر، مضيفا أن تمثيل هذا النادي يعد “شرفا له”.

وأضاف صاحب الكرات الذهبية الخمس: “أنا متطلع للبدء بجلب السعادة للناس ولي بشكل شخصي. أنا سعيد جدا أن أكون هنا”.

وتابع رونالدو (37 عاما)، الذي انتقل إلى الدوري السعودي بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي: “أهم شيء هو الحاضر والاستمتاع والفوز من أجل النادي”.

واعتبر أسطورة البرتغال أن لدى الدوري السعودي “إمكانات كبيرة جدا ولاعبين من الطراز العالمي. إنه قوي جدا وتنافسي بشكل كبير، ولهذا السبب أنا هنا اليوم”.

من جهة أخرى، وصلت بطاقة رونالدو، إلى الاتحاد السعودي ليتثنى للعالمي تسجيله رسميًا في قائمة الفريق وخوض المباريات، إلا أن البطاقة شملت إيقافه مباراتين بقرار من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليغيب عن أول مباراتين مقبلتين للنصر.

واقعة إيقاف رونالدو تعود إلى 9 أبريل من العام الماضي، فقعب انتهاء مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد، الفريق الذي كان يلعب له حينها رونالدو، في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري على ملعب «جوديسون بارك» معقل إيفرتون.

عقب انتهاء المباراة التي حسمها التوفيز لصالحهم بهدف أنتوني جوردان، كان رونالدو غاضبًا، وفي أثناء خروجه من الممر كان يصوره طفل صغير من ذوي الهمم المصابين بالتوحد من مشجعي إيفرتون، فالتقط الهاتف منه وهشمه في الأرض.

وتداول رواد الموقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يهشم فيه رونالدو هاتف الطفل ليخرج رونالدو بالاعتذار، ويقدم له عرضا لحضور مباراة في أولد ترافورد، الذي كان مرفوضًا من قبل والدة طفل إيفرتون معبرة عن سخريتها من حديثه.

وتصاعدت الأمور حول رونالدو عقب هذه الواقعة ليتم التحقيق في هذا الملف من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إذ رأى الاتحاد أنه هذا تصرف غير لائق، مع تحرك من شرطة ميرسيسايد وتحقيقها في الأمر، وتم تحذيره في حالة تكرار مثل هذا الأمر بالمحاكمة.

وعاقب الاتحاد الإنجليزي نجم مانشستر يونايتد السابق بالإيقاف لمدة مباراتين، وذلك في اليوم التالي لقرار النادي الإنجليزي لفسخ تعاقده مع اللاعب على خلفية اتفاق بين الطرفين بعد حالة الغضب منه بسبب المقابلة الصحفية التي أجراها مع الصحفي البريطاني بييرس مورجان، والتي هاجم فيها الإدارة والمدرب.

وحمل البرتغالي رونالدو عقوبة الاتحاد الإنجليزية الانضباطية ليتم تطبيقه مع ناديه الجديد ليغيب عن مباراتي الطائي ثم الشباب في مسابقة الدوري السعودي، ليعود في لقاء الاتفاق.

البيان