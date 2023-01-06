البعث: لا جدوى من إعادة تشكيل لجنة “إزالة التمكين”





قلل المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله من خطوة إعادة تشكيل لجنة إزالة التمكين، وقال إن الأمر لا يتحقق إلا في ظل نظام ديمقراطي يعبر عن ارادة القوى الحية في المجتمع، واضاف “ليس عبر التشكيل الموجود الآن في السلطة أو من خلال محاولة توسيع القاعدة بإدخال عناصر النظام البائد الذين أطاحت بهم الثورة”.

وأكد خلف الله في تصريح لـ(الصيحة) أن إعادة تشكيل اللجنة لا جدوى منها، وقال “هذا الحديث للاستهلاك السياسي لأنه لا يتحقق في ظل السلطة الحالية”، بجانب مُحاولة شرعنتها من قوى محلية وإقليمية ودولية لديها مصالح تتناقض مع مصالح الشعب السوداني.