الكشف عن اختفاء ملف (مدينة النور) بعد وصوله الى نيابة المال العام





كشف تحقيق عن تورط قيادات بالنظام البائد في تجاوزات بلغت أكثر من 114 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق بين شركة جراند للاستثمار القابضة وولاية الخرطوم على قيام مشروع مدينة النور في العام 2007م ووقعت وزارة المالية بولاية الخرطوم على المشروع، وأكدت مصادر لـ(الجريدة) عن اختفاء ملف المدينة بعد وصوله الى نيابة المال العام، وقالت ذات المصادر ( تم ضبط هذه التجاوزات التي صرفت في المدينة والتي لا يوجد لإدارتها مقر ولا وجود للمشروع على أرض الواقع ولم يكن موجودا فيها سوى اللافتة مما يتطلب فتح تحقيق في ملف المدينة. وكانت نيابة المال العام قد ألقت القبض على مدير الحسابات بوزارة التخطيط العمراني في عهد النظام البائد في أغسطس 2021م بسبب تورطه في بيع أراضي مدينة

بعد أن اكتشفت السلطات أن أراضي المدينة تم بيعها وأودعت عائداتها التي قدرت بملايين الدولارات في حساب مصرفي خاص ببنك قطر إلا أنها لم تجد أي أموال في الحساب مما دفعها لإلقاء القبض على مدير الحسابات السابق بوزارة التخطيط بعد أن تم نقله الى جهاز التحصيل الموحد.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة