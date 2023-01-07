بداية التشغيل التجريبي لثاني أكبر وحدة عناية مكثفة بمستشفى ودمدني





شهد مستشفى ودمدني التعليمي انطلاقة التشغيل التجريبي لوحدة العناية المكثفة، واعلن الاستاذ مصطفى عمر (هاتريك) الامين العام لمنظمة العناية الخيرية، عن جاهزية الوحدة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة بإعتبارها ثاني أكبر وحدة عناية مكثفة بالسودان. والتي تحتوي على ١٩ سرير مجهز، وكشف ان تكلفة المشروع بلغت حوالي ٦٥٠ ألف دولار تم توفيرها بدعم من أبناء ود مدني بالداخل ممثلا في منظمتي العناية الخيرية وتطوير ود مدني، بجانب أبناء ود مدني بالخارج (الرياض، قطر، ايرلندا، الامارات، البحرين وسلطنة عمان ) فضلا عن مجموعة الاطباء السودانيين ( مبادرة مراسي)، إضافة إلى عدد من رجال البر والإحسان ، وقال هاتريك ( بعد انتصار ثورتنا المجيدة توجهت قلوب السودانيين نحو البناء والتعمير وارتفعت الروح الوطنية خاصة بعد ان نشرت الدكتورة خنساء كمال اختصاصي الباطنية منشوراً عن غياب وحدة عناية مكثفة بمستشفي ودمدني التعليمي أدى لإزهاق ارواح كثيرة ، وذكر أن النداء وجد استجابة واسعة لعدد كبير من الاشخاص والاجسام ، تم تكوين جسم ضم كل الاجسام اطلقنا عليه اسم منظمة العناية الخيرية ), معتبرا ان وحدة تلك الاجسام سببا رئيسا في انجاح المشروع ، ومنذ ديسمبر ٢٠١٩ م ، بدأ الاعداد فعليا وتوقف بسبب جائحة كورونا .

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة