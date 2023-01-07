وقفة احتجاجية للعاملين بوزارة الثقافة والاعلام بالجزيرة





ينفذ العاملين بوزارة الثقافة والاعلام بولاية الجزيرة وقفة احتجاجية بعد غد الاثنين للمطالبة بتعديل الاجور ودفع متأخرات البدلات تحت شعار (اعرف حقك)، واشارت اللجنة المفوضة من العاملين بالوزارة الى أنهم ما زالوا يستلمون رواتبهم وفقا لتعديل ٢٠١٩م فيما ينال بقية العاملون ببقية الوزارات تعديل ٢٠٢٢م ، بجانب تجميد بدل طبيعة العمل منذ العام ٢٠١٩م ، وكشفت اللجنة عن عدم صرف العاملين بوزارة الثقافة والاعلام بدلاتهم للاعوام ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٢م والتى تم صرفها لغالبية الوزارات الأخرى بالولاية.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة