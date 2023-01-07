جيش تحرير السودان: المواطن مقتول ومضطهد ومختطف





تأسفت حركة جيش تحرير السودان- القيادة المستقلة لما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وقالت في ببان صادر عن مكتب الناطق الرسمي أنه في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدنيا واضح في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وارتفاع مستوى المعيشة بسبب رفع الدعم الحكومي عن كل المواد الأساسية، اصبح المواطن السوداني هو من يدفع هذه الفاتورة الباهظة الثمن. واضاف البيان “المواطن هو المقتول والمضطهد والمخطوف والمهجّر منذ زمن طويل حيث حرم من الامن والاستقرار ومن المواد الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات والتعليم والصحة والخدمات العامة، وأكد أن المواطن يعيش في ظلام وضنك في القرن الواحد والعشرين، فقد حرم من قوت يومه فاصبح عاجزا ومهانا امام اطفاله وزوجته واقرباءه، وحرم من ابسط الحقوق لذا فقد ماتو ابناءنا في شبابهم في عرض البحر بحثاً عن العيشة الكريمة في دول المهجر

واكد البيان ان الشعب السوداني يتطلع إلى وطن آمن وعادل.

صحيفة الجريدة