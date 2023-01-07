طلاب جامعة البطانة بولاية الجزيرة يرفضون قرار زيادة الرسوم بنسبة 800%





أعلن طلاب جامعة البطانة بولاية الجزيرة رفضهم قرار إدارة الجامعة، الخاص بزيادة رسوم التسجيل لكل الدفع بالجامعة بواقع زيادة تصل إلى 800%، ووصفت رابطة الوحدة الطلابية القرار بأنه غاية في الظلم والإجحاف فضلا عن افتقاره لأدنى أبجديات المنطق، في ظل الأوضاع الإقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الطلاب وأسرهم، وقالت الرابطة في بيان لها أصدرته أمس وتحصلت الجريدة على نسخة منه، أن القرار يعكس مدى ضيق أفق العقلية التي تدير الجامعة وإنعدام المهنية والتغييب المستمر للضمير، لجهة أنها لا ترى حلاً لأي من مشاكلها إلا بممارسة الجباية على الطلاب الذين ظلوا يعانون ويلات وسوء إدارتهم من تأخر في التقويم الدراسي بسبب عدم التزامها بدفع المستحقات المالية لأساتذتها، بالإضافة إلى الانعدام التام للبُنى التحتية. واكدت أن القرار غير قانوني بناءاً على لوائح التعليم العالي ولوائح الجامعة التي تمنع أي زيادة في رسوم التسجيل بواقع أكثر من 10%. ودعت جميع طلاب وطالبات الجامعة للوقوف صفاً واحداً ، والمشاركة في موكب تعتزم الرابطة تسييره إلى إدارة الجامعة في التاسع من الشهر الجاري.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة