القبض على زعيم منظمة اجرامية تخصص في تهريب البشر بالخرطوم





نجح الإنتربول السوداني بمشاركة نظيريه الأثيوبي والهولندي في القبض على أخطر مهرب بإفريقيا الذي يتزعم منظمة اجرامية إقليمية متخصصة في تهريب الشباب والنساء من دول شرق إفريقيا، والسودان، والصومال، وأثيوبيا، وعدد من الدول الإفريقية الأخرى.. ويدعى (حبت مريم) وهو اثيوبي الجنسية.

ونجح مؤخراً في الهرب من أحد السجون الاثيوبية بعد أن حكم عليه القضاء الاثيوبي بالسجن المؤبد لجرائمه المتعددة في تهريب البشر وازهاقه لأرواح مئات الشباب الأثيوبي والإفريقي ومنهم سودانيون، إلا أنه نجح بمساعدة بعض معاونيه الهرب من السجن الاثيوبي والتسلل للسودان، حيث تم ضبطه مؤخراً مختبئاً بأحد أحياء العاصمة التي يسكنها عدد كبير من الاثيوبيين من اللاجئين والحالمين بالهجرة لأوروبا عبر السودان مروراً بليبيا وإيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط.

نشير إلى أن (الحراك) سبق أن أشارت عبر تحقيق صحفي عن تهريب البشر من السودان لإيطاليا وأسبانيا عبر ليبيا، ووجود شبكات اجرامية يتزعمها أحد الاثيوبيين تغري الشباب السوداني بالهجرة الآمنة لأوروبا عبر التهريب مقابل مبالغ طائلة بالدولار، وبعضهم تعرض للخديعة والبعض الآخر أصبح وليمة شهية لأسماك القرش بعرض البحر الأبيض المتوسط أثناء ابحارهم بمراكب صغيرة ومطاطية متهالك.

الخرطوم ـــ التاج عثمان

صحيفة الحراك السياسي