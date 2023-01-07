الخرطوم .. انطلاق مهرجان “بلاد النور”





شهد منتزه المقرن أمس انطلاق مهرجان بلاد النور في نسخته الأولى بمشاركة كورال كلية الموسيقى والدراما.

وتختتم فعاليات المهرجان مساء اليوم السبت.

وقال رئيس المهرجان المخرج الطيب صديق، في كلمة خلال حفل الافتتاح إن المهرجان يهدف للتعريف بالسودان حضارة وإنساناً وموارداً ويلقي الضوء على شخصيات أثرت كتاب الحياة السودانية في مجال العطاء الفكري والإبداعي والثقافي.

وأوضح أن المهرجان سينتقل بكامل محتواه إلى دول الخليج ودول الجوار الأفريقي والعربي معرباً عن أمله في أن يكون المهرجان سانحة لتسويق ملامح ومعالم ووجوه الحياة السودانية للعالم في قوالب عرض معاصرة وجاذبة.

باج نيوز