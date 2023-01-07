البحرين تهزم الإمارات بهدفي الأسود والشيخ





فازت البحرين على الإمارات (2-1)، على ستاد الميناء الدولي بمدينة البصرة العراقية مساء اليوم السبت، في مباراتهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من “خليجي 25”.

وسجل للبحرين كل من كميل الأسود في الدقيقة 60، وجاسم الشيخ في الدقيقة 77، وأحرز هدف الإمارات، البديل سبستيان تيجالي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وحصل “الأحمر” البحريني على 3 نقاط وتصدر مؤقتا المجموعة الثانية، انتظارا لمباراة قطر والكويت مساء اليوم، في ختام الجولة الأولى للبطولة.

ضغط إماراتي

وبدأ “الأبيض” الإماراتي بالضغط مبكرا، واعتمد على التمريرات الساقطة خلف مدافعي البحرين، والانطلاقات من الجانب الأيسر، عن طريق الثلاثي علي صالح وكايو كانيدو وحارب سهيل.

وخطف علي صالح الكرة في الدقيقة الخامسة، وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم في أول فرص الإمارات والمباراة، وبعدها بدقيقتين تحرر المنتخب البحريني من حذره الدفاعي.

وحافظ المنتخب الإماراتي على انتشاره الجيد، وهو ما منحه القوة والخطورة، وسدد لاعبه خالد الظنحناني، كرة قوية في الدقيقة 13، ارتدت من يد حارس البحرين سيد جعفر، ولم تجد المتابعة اللازمة.

واستمرت خطورة الإمارات قائمة، حيث سدد عبد الله رمضان، كرة قوية علت العارضة البحرينية في الدقيقة 15، وسدد علي صالح ركلة حرة قوية في الدقيقة 19، وأمسكها الحارس سيد جعفر على مرتين.

وحاول المنتخب البحريني، بناء هجمات مرتدة، إلا أنه افتقد السرعة والكثافة العددية اللازمة، لم تكن له أي خطورة حتى الدقيقة 29، عندما احتسبت له أول ركلة ركنية في المباراة.

ولجأ المنتخب البحريني،في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، إلى الضغط المبكر على حامل الكرة، ونجح بالفعل في الحد كثيرا من خطورة لاعبي الإمارات.

ولاحت أولى الفرص البحرينية في الدقيقة 36، عندما تهيأت الكرة أمام علي مدن، وهو على بعد خطوات من المرمى، وسدد كرة قوية تألق خالد عيسى حارس الإمارات، في التصدي لها وأكمل الدفاع إبعادها.

ونزل المنتخبان إلى الشوط الثاني بنفس تشكيلة البداية دون أي تغييرات، وتراجع الأداء على غير المتوقع، وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وحاول “الأحمر” البحريني، اختراق دفاعات “الأبيض” من الوسط، وقابله المنتخب الإماراتي، معتمدا على انطلاقات حارب سهيل، من الجانب الأيمن، مع إغلاق البحرين الجانب الأيسر الإماراتي.

3 أهداف

وافتتح المنتخب البحريني التسجيل في الدقيقة 60، عن طريق ركلة حرة سددها كميل الأسود، وارتطمت برأس خالد الظنحاني في الحائط البشري، وغيرت اتجاهها وسكنت مرمى الإمارات.

وأجرى مدرب الإمارات، عدة تبديلات، وغير من أماكن لاعبيه داخل الملعب لتعزيز القوة الهجومية للأبيض”، إلا أن الأداء سيطرت عليه الفردية.

واستفادت البحرين من هذا الوضع، وأضاف جاسم الشيخ، هدفا ثانيا للبحرين في الدقيقة 77، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعدما ترك اللاعب البحريني دون أي اعتراض لمنعه من التسديد.

واعتمد المنتخب البحريني على الهجمات المرتدة، وكاد سيد ضياء، أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 87، ولكن تسديدته مرت بجوار القائمة.

ونجحت الإمارات في تقليص النتيجة، بهدف سجل برأسية من تيجالي، بعد عرضية من حارب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وأنفرد بعدها عبد الله يوسف، ولكنه سدد الكرة فوق المرمى الإماراتي في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

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