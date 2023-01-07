الشرطة تُلقي القبض على المتهم الرئيسي في الاعتداء على ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين وتتعرّف على الجناة





تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في الاعتداء على ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين وتتعرف على الجناة.

وقالت الشرطة إن المتهم الرئيسي – صاحب العربة التي تمت بها جريمة الاختطاف – سجّل إقراراً. وتواصل الشرطة التحريات بإشراف النيابة وإكمال إجراءات البلاغ.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها الشرطة، انه بتاريخ ٢٠٢٣/١/٦م الساعة العاشرة صباحاً، أبلغ المواطن (ا ع ي)، قسم الجريف غرب بمحلية الخرطوم، أفاد فيه أن ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف ابنته البالغة من العمر ١٨ سنة بالقرب من آخر محطة بالمعمورة بعربة سوداء اللون وتوجهوا بها إلى شرق النيل وتم اغتصابها ومن ثم تمت إعادتها إلى أسفل كوبري المنشية.

وأوضحت الشرطة انه فور وصول البلاغ للشرطة، قام السيد المدير العام، وزير الداخلية المكلف وقادة الشرطة بولاية الخرطوم بزيارة الأسرة بالمستشفى والمعامل الجنائية، وعلى الفور تم تكوين تيم خاص للتحري والبحث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والطبية والفنية اللازمة، واستعان التيم بالمعامل الجنائية والكلاب الشرطية ووسائل التقنية الحديثة، وفي زمن قياسي تمكن التيم المكلف من التعرف على الجناة والقبض على المتهم الرئيسي صاحب العربة الذي سجّل إقراراً، وتواصل الشرطة التحريات بإشراف النيابة وإكمال إجراءات البلاغ.

صحيفة السوداني