فياريال يذيق ريال مدريد خسارته الأولى في 2023





حقق فياريال انتصارا ثمينا على ريال مدريد بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، على ملعب “لا سيراميكا”، ضمن منافسات الجولة 16 بالليجا.

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما من ركلة جزاء بالدقيقة 60، بينما سجل لفياريال يريمي بينو بالدقيقة 47 وجيرارد مورينو من ركلة جزاء بالدقيقة 63.

ورفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 38 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة.

وبات الطريق ممهدا أمام الفريق الكتالوني للتربع على الصدارة منفردا من جديد حال فوزه على أتلتيكو مدريد غدا الأحد في قمة مواجهات الجولة.

الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، ومرر مورينو عرضية لكوكلين الذي سدد بكعب القدم لتصطدم بالقائم الأيسر في الدقيقة 4.

وجاءت أولى محاولات ريال مدريد عبر المدافع البرازيلي ميليتاو، بتسديدة في الدقيقة 8، أمسك بها الحارس بيبي رينا بسهولة.

وتلقى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد كرة بينية، وسدد كرة قوية مرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى فياريال في الدقيقة 13.

ومرر بنزيما كرة نحو زميله إيدير ميليتاو الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى فياريال في الدقيقة 20.

وتألق كورتوا في التصدي لانفراد من يريمي بينو بالدقيقة 23، حيث حاول بينو المراوغة قبل التسديد ليمسك البلجيكي بالكرة.

ومرر بنزيما الكرة نحو فينيسيوس جونيور الذي صوب الكرة لكن الحارس بيبي رينا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 40.

وأرسل باريخو عرضية نحو يريمي بينو الذي سدد على الطائر كرة أمسك بها كورتوا، ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، نجح يريمي بينو في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 47، حيث تلقى كرة من مورينو ليسدد في الشباك.

وأشار حكم المباراة لركلة جزاء لصالح ريال مدريد، إثر وجود لمسة يد على فويث مدافع فياريال داخل المنطقة.

وتأكد الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو، وانبرى كريم بنزيما للتسديد وسجل بنجاح هدف التعادل في الدقيقة 60.

وبنفس السيناريو، أشار الحكم لركلة جزاء لصالح فياريال لوجود لمسة يد على ألابا مدافع ريال مدريد داخل المنطقة.

وانبرى للتنفيذ جيرارد مورينو الذي سجل الهدف الثاني للغواصات الصفراء في شباك ريال مدريد بالدقيقة 63.

ومرر فيدي فالفيردي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو رودريجو الذي صوب أعلى مرمى فياريال في الدقيقة 77.

وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 بتسديدة داخل المنطقة مرت أعلى مرمى فياريال.

وفشلت محاولات لاعبي ريال مدريد لتعديل النتيجة ليتلقى الفريق أول هزيمة له في العام الجديد.

موقع كووورة