شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تدخل في حالة فرح هستيري داخل سيارتها وترقص بشكل مثير على أنغام أغنية الراحل عثمان حسين وتقول: (دا رقيص زمان) ومتابعون: (هدى انتي جنيتي؟)





قامت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي بتصوير مقطع فيديو عبر تقنية البث المباشر من داخل سيارتها الفارهة التي كانت تقودها بأحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد بثت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب “اللايف” على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت عربي وهي في حالة فرح وصفه الجمهور والمتابعين بالهستيري, حيث ظهرت تتمايل وتقدم رقصات مثيرة من داخل السيارة على أنغام أغنية الفنان الراحل عثمان حسين (ما بصدقكم).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت هدى في مزاج عالي حيث قالت أثناء تمايلها في الرقص (طبعا دا رقيص زمان), وجاءت التعليقات من المتابعين متباينة ما بين ساخر ومتغزل, وكتب أحدهم (هدى انتي جنيتي؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين