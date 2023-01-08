اليوم بداية الإغلاق .. ومدارس بالنيل الأبيض تستعين بعاملات لمراقبة الامتحانات





أعلنت لجنة المعلمين استمرارالإغلاق لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأحد.

وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين درية محمد بابكر في تصريح لــ (الجريدة ) إن اللجنة العليا للتصعيد قررت الدخول في مرحلة جديدة للإغلاق لعدم استجابة وزارة المالية للمطالب التي تقدمت بها لجنة المعلمين لوزارة المالية في السادس عشر من أكتوبر الماضي ، ويشمل التصعيد إغلاق كامل للمدارس في مختلف محليات وولايات السودان ولمدة ثلاثة أسابيع ومقاطعة امتحانات الفترة الأولى كما يتم الترتيب لموكب ضخم لوزارة المالية في مطلع الأسبوع القادم استنكاراً لما حدث من تجاهل واستخفاف بحقوق المعلمين ومطالبهم العادلة.

وفي ذات السياق قالت لجنة المعلمين بولاية النيل إن إدارة التعليم بالولاية أصرت على قيام الامتحان الموحد، وذلك في إطار سعيها لكسر الاضراب وأشارت اللجنة الى تمسك المعلمون بالاغلاق، حيث رفضت العديد من المدارس قيام الامتحانات، مما دفع بعض إدارات المدارس الاستعانة بخريجين، متعاونين وعاملات لمراقبة الطلاب.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة