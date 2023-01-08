تاور: قوى التغيير الجذري لم تغب عن المشهد





وصف القيادي بحزب البعث العربي الإشتراكي صديق تاور الحديث عن تراجع وغياب قوى التغيير الجذري بالمشهد بالأمر غير صحيح ، وقطع أن دائرة السخط على الإنقلاب والإنقلابيين و من يصطف لجانبهم قد إتسعت أكثر من أي وقت مضي، ودلل تاور في تصريح لـ(الجريدة) على ذلك بما يجري الآن من موجة الإضرابات التي عمت قطاعات عديدة مثل المعلمين وموظفي الضرائب و المصرفيين وأساتذة الجامعات و الطلاب وغيرهم، وأكد أن هنالك عجز لدى سلطة الإنقلاب في توفير أبسط المتطلبات التى بسببها سطت على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر للعام ٢٠٢١م، مشيرا إلى تحول التحالف الذي وصفه بالانقلابي بقيادة البرهان و جبريل و مناوي و فلول الكيزان” إلى ما يشبه المافيا التي لا هم لها سوى إمتصاص عرق المواطن وجهده، وأشار إلى أنهم يعملون على إرهاق الناس بالقهر و العنف، و جزم بأن الإتفاق الإطارى قد سبب إرباكاً وسط القوى المناهضة لإنقلاب الردة و الفلول، وتابع :” لكن سرعان ما زال هذا الإرباك بعد أن إتضح أنه مصالحة بين من وقعوا عليه مع البرهان على حساب الأجندة الرئيسة للثورة وتطبيع مع أعدائها.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة