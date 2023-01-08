قرار بتفعيل بروتوكولات مستشفيات النساء والتوليد بالخرطوم





قررت لجنة تقصي وفيات الأمهات وحديثي الولادة بتفعيل البروتوكولات الخاصة بالولادة في المستشفيات الحكومية والمؤسسات العلاجية الخاصة التي تحتوي على اقسام نساء وتوليد. وذكرت مقرر اللجنة بالادارة العامة للطب العلاجي د. نهلة عبد اللطيف حمد ، خلال اجتماع عقد أمس بالوزارة أن اللجنة ستقوم بمتابعة المستشفيات في تنفيذ البروتوكولات وتطبيقها وتحديثها، إضافة إلى عمل ورش للقابلات من أجل تحديث المعلومات وتوضيح مسئوليتهم المجتمعية وورش عن مكافحة العدوى، واوضحت نهلة ان هذه المستشفيات أصبحت تحوي لجاناً مفعلة لتقصي وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

صحيفة الجريدة