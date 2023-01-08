ارتفاع في عدد الأطفال المعاقين بدار المايقوما





كشف مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق حسن فريني عن ارتفاع عدد الأطفال المعاقين في دور إيواء الأيتام والأطفال فاقدي السند خاصة بدار المايقوما.

وناشد فريني في حديث لـ(اليوم التالي) الكافلين بأن ينظروا للمعاقين حينما يأتون لكفالة أي يتيم، وأشار إلى أن هناك (30) من الأطفال دخلوا المدارس، مجدداً تأكيداته بأن الفترة القادمة ستشهد فتح مواعين جديدة للإيواء، ونوه إلى أن ما رشح من بعض الجهات بشأن إخلاء دار المايقوما لا صحة له.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي