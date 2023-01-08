ياسر عرمان: ما يحدث من بعض الوزارات (خم رما) على حساب المهمشين والمنتجين





قال رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر سعيد عرمان إن ‏الرسوم على التعليم والخدمات والضرائب والعوائد تجمع من المواطنين وقد تخلت الدولة عن مسؤوليتها ولا تعود بأي فائدة على المواطن.

وأضاف “لماذا إذن يتم دفعها ولماذا لا تتم مقاطعتها في حملة قومية شاملة”.

واعتبر ياسر في سلسلة من التغريدات أن ‏ما يحدث من بعض الوزارات خم رماد على حساب المهمشين والمنتجين مضيفًا “أين العدل والمساواة”. وتابع “‏وزارة المالية تقول لا صلة لها بقصم ظهر المهمشين وعلى أي جهة أن تفرض الضرائب التي تراها وهي غير مسؤولة إذن من نسأل نسأل العنبة الرامية في بيتنا!”.

وشدد على أن ‏عجز الميزانية لا يمكن أن يعالج من جيوب العاملين والمزارعين والرعاة والمنتجين وهم على حافة العجز مضيفًا “المظلة الضريبية لا تشمل الذين ينهبون الثروات وتحتاج لعلاج لمصلحة المهمشين”.

صحيفة السوداني