قوة مشتركة لحسم الظواهر السالبة بمنطقة البطانة بالقضارف





وصلت لمدينة الصباغ حاضرة محلية البطانة بولاية القضارف يوم أمس قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية بولاية القضارف تعزيزا للقوات هناك من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد حسن تاج الدين عايس المدير التنفيذى لمحلية البطانة خلال مخاطبته القوات المشتركة حرص حكومة الولاية على بسط الأمن وإحداث الاستقرار وحماية ممتلكات المواطنيين مشيراً للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للبطانة في استخراج الذهب بجانب الثروة الحيوانية.

وقطع المدير التنفيذي للبطانة الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أحداث البلبلة وزرع الفتنة والقيام بعمليات النهب بالمنطقة مؤكداً قدرة هذه القوات على حسم كافة أنواع التفلتات الأمنية.

وقال إن حالات الحوادث الأخيرة لن تتكرر بالبطانة بفضل انتشار القوات المشتركة مؤكداً وقوف المحلية حكومة ومواطنين مع القوات المشتركة لبسط الأمن وإعادة هيبة الدولة.

صحيفة اليوم التالي