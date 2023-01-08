المريخ يصطدم بالزومة في مباراة تأريخية عصراً





يؤدي المريخ عصر اليوم مباراته المؤجلة قبل الأخيرة في النصف الأول من الموسم، ويواجه الزومة الخرطوم على ملعب الخرطوم، ولا بديل للأحمر سوى مواصلة الانتصارات للمحافظة على حظوظه قائمة في الظفر باللقب، تفادياً لاتساع فارق النقاط الذي يفصله عن الهلال المتصدر، بفارق 5 نقاط، وسيختتم الأخير مبارياته اليوم بنزال صعب أمام الأهلي مروي على ملعب مدينة كريمة الأولمبي.

المريخ حقق فوزين متتاليين عقب تعادله أمام الهلال في الديربي، ورفع الفريق رصيده من النقاط إلى 36 نقطة، وتبدو الفرصة مواتية أمامه للوصول للنقطة 42، حال حقق الفوز على الزومة اليوم وعلى حي الوادي نيالا؛ في الحادي عشر من الشهر.

واكتفى الفريقان بتدريبين عقب مباراته الأخيرة أمام الأمل عطبرة التي حقق فيها فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة، ولا تبدو مهمة الفريق صعبة في المباراة التأريخية التي تجمعه بمنافسه، بالنظر لفوارق الخبرات والإمكانات الفنية، غير أن المباراة ليست في المتناول أيضاً.

وبالمقابل تجرع الزومة سلسلة خسائر وضعته في المركز الأخير ، وجعلته أحد الأندية التي يتهددها شبح الهبوط في انتظار القسم الثاني من الموسم، ويحتل الفريق المركز 18 برصيد 11 نقطة فقط.

المريخ يكمل اتفاقه مع 4 لاعبين أجانب

يسابق المريخ الزمن لإنهاء ملف التعاقدات، في توقيت قياسي قبل توقيع عقوبة على النادي، في حالة لم يسدد استحقاقات للاعب ليبي لم تشاهده الجماهير مطلقاً، بجانب مستحقات النيجيري أديلي والمدرب الفرنسي دييغو غارزيتو، وحددت لجنة الانضباط يوم 24 يناير موعداً أخيراً للسداد، وأكمل المريخ اتفاقه مع 4 لاعبين برازيليين في 4 مراكز مختلفة، مهاجم وصانع ألعاب ومدافع وظهير أيمن، وسيضيف النادي أجانبه في اليوم الأول من فترة الانتقالات التي تبدأ في السادس عشر من الشهر الجاري.

وسيستغني المريخ عن جميع أجانبه باستثناء الأوغندي إريك؛ كيمبالي الأصل على الجنسية السودانية، وصانع الألعاب الكولمبي برايان أديسلون.

ريكاردو يمنح الفرصة لكل اللاعبين

منح ريكاردو هيرون الفرصة لكل اللاعبين بالمريخ، وباستثناء كابتين بشير والواعد طارق لوكا، شارك كل اللاعبين في كشف الفريق، واختار منجد النيل طريقه مبكراً، وأعلن رغبته في الرحيل، ولحق به بكري المدينة قبل مباراة الديربي بفترة قصيرة للغاية، ويعد كابتن بشير اللاعب الوحيد الذي شارك في التدريبات ولا يجد حظه من الظهور في المباريات، وسيكون اللاعب ضمن لائحة المغادرين في فترة الانتقالات الشتوية، ولو بصفة الإعارة، ويرغب ريكاردو في استمرار بكري المدينة، غير أنه رهن مواصلته بإنهاء أزمته الإدارية، بينما سيكون منجد أول المغادرين لكشوفات المريخ.

دوافع مضاعفة لبرايان والجزولي نوح

يؤدي الجزولي نوح وبرايان أديسلون مباراة اليوم أمام الزومة بدوافع مضاعفة، وارتفع كلا اللاعبان في روليت الهدافين ووصل الكولمبي إلى 6 أهداف، ليكون الهداف الأول للفرقة الحمراء، فيما رفع الجزولي إلى عدد مماثل من أهداف زميله ليحتل معه المركز الأول، وينافس المهاجم على لقب الهداف على الرغم من غيابه عن عدد كبير من المباريات، ونال الجزولي 3 أهداف في آخر 4 مباريات، وتبدو فرصه وافرة في التقدم أكثر في لائحة الهدافين، عطفاً على المعدل التهديفي المميز، غير أن الجزولي سيكون مهدداً بشدة في القسم الثاني من الموسم الذي سيشهد ظهور مهاجمين متمرسين، ما يتطلب منه مضاعفة مجهوده.

صحيفة اليوم التالي