الهلال .. ضيفاً ثقيلاً على الأهلي مروي في ختام النصف الأول من الموسم





يختتم الهلال النصف الأول من الموسم بمواجهة قوية عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الأهلي مروي، على ملعب كريمة الأولمبي، عصر اليوم، وباستثناء أداء المباراة خارج قواعده تبدو مهمة الأزرق سهلة ميسورة، بالنظر للفارق الكبير بين الفريقين، وتراجع مستوى ممثل الولاية الشمالية في المسابقة، ويتصدر الهلال لائحة الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب الملاحقين، واستعاد الهلال ذاكرة الانتصارات بعد التعثر في 3 جولات متتالية، قبل أن يتمكن من الفوز على الزومة الخرطوم وحي الوادي نيالا، في مباراتين مؤجلتين.

الهلال لم يتعرض للخسارة إلا في مباراة واحدة أمام الأهلي الخرطوم، وتعثر بالتعادل أمام كوبر والمريخ، وكان الفريق قد حقق 11 فوزاً متتالياً في المسابقة.

وبالمقابل يمر الأهلي مروي بمرحلة صعبة وضعته في المركز 15 برصيد 15 نقطة، من 16 مباراة، ويأمل الفريق تحقيق نتيجة جيدة مستفيداً من الدوافع الكبيرة للاعبين كي ينهي القسم الأول في ترتيب جيد.

الهلال يمنح نجومه راحة طويلة

أعلن القطاع الرياضي بنادي الهلال، بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي، عن منح نجوم الفريق والطاقم الفني راحة لمدة 10 أيام، تبدأ عقب عودة الفريق من مروي، وسيغادر الطاقم الأجنبي والمحترفون لبلادهم، ليعودوا مجدداً بعد العطلة، ليبدأ الفريق الاستعداد للقسم الثاني من الموسم ومباريات رابطة أبطال إفريقيا، وسيقيم الأزرق معسكراً تحضيرياً بجنوب إفريقيا استعداداً لصدامات عنيفة في رابطة الأبطال أمام صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري والقطن الكاميروني.

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مفارقات غريبة في الهلال بين خطي الدفاع والهجوم

سينهي الهلال القسم الأول من الموسم بمعدل تهديفي مميز للغاية، وربما يتخطى الفريق حاجز 40 هدفاً محققاً رقماً قياسياً، وحقق الهلال انتصارات بعدد وافر من الأهداف، غير أن الفريق يعاني على نحو واضح في خط الدفاع، بعد أن استقبلت شباك الفريق 13 هدفاً بمعدل يقترب من هدف في المباراة.

خط هجوم الهلال يعمل بكفاءة كبيرة، بينما عاني الأزرق مشاكل دفاعية كبيرة للغاية، وتعرضت شباكه للاهتزاز 3 مرات في مباراة واحدة.

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جارجو رهان فلوران وجماهير الهلال في الأبطال

خطف نجم فريق الهلال المحترف الغامبي لامين جارجو الأضواء خلال المباريات التي خاضها فريق الهلال ضمن المباريات المؤجلة من القسم الأول للدوري الممتاز .

وبتألقه اللافت من مباراة لأخرى مع الهلال يؤكد الامين جارجو ، بأنه مشروع نجم قادم بقوة ، لاعب صغير في السن، صاحب عطاء وافر في الملعب ، يمتلك الموهبة ويتعامل مع الكرة كلاعب كبير ، لديه القدرة على التحكم بالكرة وصناعة اللعب وتسجيل الأهداف و يتميز بالذكاء والسرعة في مراوغات، ويمتلك من الإمكانات ما تمكنه من الذهاب بعيداً .

وأصبح المدير الفني للهلال يعول كثيراً على جارجو في حسم المباريات ، بعدما حجز موقعه في التشكيلة الأساسية، ووضع بصمته كلاعب يمكن الاعتماد عليه في المواعيد المهمة والمباريات الكبيرة .

صحيفة اليوم التالي