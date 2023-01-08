زيادات في رسوم توثيق الشهادات بالسودان





أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن وجود تعديل بفئات رسوم التوثيق للشهادات والأوراق الرسمية، فيما عدلت رسوم الأوراق من السجل المدني

وجاءت الزيادات الجديدة في رسوم الشهادة الجامعية (4500 جنيها )، شهادات الثانوي والأساس (3000)، شهادة الميلاد (3000)، الفيش(3000)، قسيمة الزواج/ الطلاق (3000)، عدم الممانعة/إقرار (3000)، شهادات خبرات العمل (3000)، القمسيون الطبي( 3000)، الشهادات الفنية ( 3000)، التوثيق التجاري (60) ألف، توثيق سلاح (40) ألف، توكيل تجاري (40) ألف، شهادات الأجانب (100)، بالدولار.

صحيفة اليوم التالي